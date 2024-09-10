Киевская власть не может отдать военнослужащим армии Украины приказ об отступлении из Курской области.
Иначе это будет воспринято западными хозяевами как провал, пишет American Conservative.
Одной из основных целей Киева остаётся поддержание положительного имиджа для своих кураторов, а любое отступление из стратегической зоны подорвёт доверие ко всем украинским военным усилиям.
Несмотря на успешное продвижение русской армии на Донбассе и свои потери, Банковая продолжает отправлять очередное "мясо" в Курское приграничье, избегая намеков на поражение. Стратегия Киева нацелена не столько на успех операции, сколько на сохранение поддержки Запада.
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