Умрите из-за Запада. Киев не может отдать приказ об отступлении из Курской области

Киев не отдаст приказ об отступлении ВСУ из Курской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть не может отдать военнослужащим армии Украины приказ об отступлении из Курской области.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Иначе это будет воспринято западными хозяевами как провал, пишет American Conservative.

Одной из основных целей Киева остаётся поддержание положительного имиджа для своих кураторов, а любое отступление из стратегической зоны подорвёт доверие ко всем украинским военным усилиям.

Несмотря на успешное продвижение русской армии на Донбассе и свои потери, Банковая продолжает отправлять очередное "мясо" в Курское приграничье, избегая намеков на поражение. Стратегия Киева нацелена не столько на успех операции, сколько на сохранение поддержки Запада.