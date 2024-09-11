Страна была не принципиальна: политолог Ищенко заявил о главном противоречии между РФ и Украиной

Политолог объяснил, чем вызваны противоречия между Россией и Западом в контексте конфликта на Украине

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политический аналитик Ростислав Ищенко, комментируя вопросы читателей издания "Военное дело", раскрыл суть главной проблемы, стоящей между Россией и Западом.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

По его словам, основная стратегия России в специальной военной операции на Украине, а также в более длительном противостоянии с Западом заключается в обеспечении национальной безопасности через создание демилитаризованной зоны вдоль западных границ. Это должно стать основанием для сохранения исключительных экономических интересов и доминирования политического влияния. При этом данный результат не ограничивается рамками Украины.

На первом этапе операции Россия не ставила под сомнение территориальную целостность Украины, включая Крым и Севастополь. Для российской стороны Украина не была принципиальной, важным моментом являлось достижение с Западом соглашения, которое зафиксировало бы новую геополитическую реальность, изменившуюся в интересах России.

Тем не менее, Запад избрал подход, при котором сначала попытались использовать Украину против России, а затем уже принимать решения о последствиях. Как следствие, ситуация для Запада ухудшается с каждым днём, и он оказывается в ловушке, которую сам же и расставил. Запад готов рассматривать уступки России по некоторым украинским территориям, но категорически отказывается признать и обсуждать так называемую зону безопасности, находящуюся под мягким контролем России.

Уточнения

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. В научном сообществе отсутствует консенсус касательно статуса геополитики как науки.

Геополитика относится к роду общественно-географических наук, является частью политической географии. Она представляет собой дисциплину, расположенную на пересечении двух наук — политологии и социологии.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

