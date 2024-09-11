Всё кончено. На Украине признали, что в Курской области русские начинают "кромсать" позиции ВСУ

Курская авантюра Зеленского начинает сыпаться

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Авантюра бывшего президента Украины Владимира Зеленского в Курской области начинает "сыпаться".

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Вооружённые силы России начинают "кромсать" позиции украинской армии, пишет портал из Незалежной Military analytics.

Русские бойцы создают сейчас мини-котлы для украинских военнослужащих, которые массово сдаются в плен. Также украинские подразделения теряют дорогую западную технику.

Авантюра на приграничье РФ начинает превращаться в "Курский хаос" и полный провал. Тезис, что Киев получил "хороший обменный фонд" — скоро обнулится полностью из-за большого числа сдачи в плен подготовленных солдат ВСУ.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.



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