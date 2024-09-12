Поставки техники от Запада уже не покрывают украинские потери.
Поставляемое Киеву оружие резко сокращено в количестве по сравнению с 2022-23 гг.
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
"Сейчас несколько комплексов ПВО, пара батарей вразнобой. И они не возмещают количество потерь, потому что в Курской области данными объективного контроля подтверждено уничтожение 13 пусковых установок. Эти потери не компенсированы целиком", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил аналитик.
Танков тоже мало — те 77 штук, которые Берлин только собирается поставить, максимум компенсируют потери только на Курском фронте. А ведь ВСУ теряют их и на иных направлениях, подытожил эксперт.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.