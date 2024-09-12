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Приход не "бьётся" с расходом. Западные поставки уже не покрывают огромные потери Киева в технике

Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
0:52
Силовые структуры

Поставки техники от Запада уже не покрывают украинские потери.

Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Фото: PikiWiki by Oded Shamir, CC BY 2.5

Поставляемое Киеву оружие резко сокращено в количестве по сравнению с 2022-23 гг.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Сейчас несколько комплексов ПВО, пара батарей вразнобой. И они не возмещают количество потерь, потому что в Курской области данными объективного контроля подтверждено уничтожение 13 пусковых установок. Эти потери не компенсированы целиком", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил аналитик.

Танков тоже мало — те 77 штук, которые Берлин только собирается поставить, максимум компенсируют потери только на Курском фронте. А ведь ВСУ теряют их и на иных направлениях, подытожил эксперт.

«Штурмовики. Пулям русские не поклонятся»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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