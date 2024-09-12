Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лондон разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России, сообщила в среду The Guardian.

Фото: Министерство обороны Великобритании by RAF/MoD is licensed under Open Government Licence version 1.0

Это сообщение — не более чем очередной элемент информационной войны, прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Разговоры о том, что разрешили, не разрешили — это разговор для детского сада. Потому что Украина давно использует эти ракеты. И не только эти ракеты, но и другие ракеты, когда ей надо. И она ни у кого не спрашивает разрешения. И разговоры о том, что разрешили, не разрешили — это попытка перевести внимание в информационном плане на этот вопрос, потому что надо как-то спрятать неудачи на фронте — на донецком направлении, на курском направлении, на запорожском и т. д.", — объяснил он "Правде.Ру".

"Поэтому это часть гибридной войны, часть информационной войны, вот такой информационный туман, информационная пыль, морось. "Мы разрешаем Украине, не разрешаем"... С одной стороны показать значение Запада, который хочет с Россией вот так поступить, хочет — по-другому поступит. В общем, самомнение поднимает. С другой стороны, показывает, что Украина на верёвочке у Запада и так далее. На самом деле, когда Украина применяет эти ракеты, они говорят: "Ну что, ракета-то английская, но когда она попала на Украину, она становится украинской ракетой", — добавил собеседник издания.

Storm Shadow — ракета с дальностью до 300 км, может оснащаться фугасной, осколочной, кассетной боевой частью, проинформировал он. "Есть ещё химические заряды, есть ядерные заряды. Но у них этого нет ничего", — отметил эксперт.

В то же время одна особенность этой ракеты сильно затруднит её применение ВСУ. "Самое главное, Storm Shadow — это авиационная ракета. Это ракета, которая применяется с самолётов. У Украины сейчас практически самолётов нет. Ну там F-16 ей дали. Их в боях не видно. Один самолёт появился в бою, и то его сами украинцы сбили. Поэтому как они будут применять Storm Shadow, так же, как SCALP, — непонятно", — заключил Литовкин.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

