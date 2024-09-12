Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять дизайнерских мифов, от которых пора отказаться
Как правильно вносить подкормки осенью
Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики
В каких городах нужно будет платить туристический налог
Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Sollers начнет выпуск гибридных пикапов платформе JAC T6
Эти собаки стоят как квартира в Москве: топ-3 пород
Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории
Световое загрязнение ухудшает способность пауков к ориентации

Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
2:25
Силовые структуры

Лондон разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России, сообщила в среду The Guardian.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Фото: Министерство обороны Великобритании by RAF/MoD is licensed under Open Government Licence version 1.0

Это сообщение — не более чем очередной элемент информационной войны, прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Разговоры о том, что разрешили, не разрешили — это разговор для детского сада. Потому что Украина давно использует эти ракеты. И не только эти ракеты, но и другие ракеты, когда ей надо. И она ни у кого не спрашивает разрешения. И разговоры о том, что разрешили, не разрешили — это попытка перевести внимание в информационном плане на этот вопрос, потому что надо как-то спрятать неудачи на фронте — на донецком направлении, на курском направлении, на запорожском и т. д.", — объяснил он "Правде.Ру".

"Поэтому это часть гибридной войны, часть информационной войны, вот такой информационный туман, информационная пыль, морось. "Мы разрешаем Украине, не разрешаем"... С одной стороны показать значение Запада, который хочет с Россией вот так поступить, хочет — по-другому поступит. В общем, самомнение поднимает. С другой стороны, показывает, что Украина на верёвочке у Запада и так далее. На самом деле, когда Украина применяет эти ракеты, они говорят: "Ну что, ракета-то английская, но когда она попала на Украину, она становится украинской ракетой", — добавил собеседник издания.

Storm Shadow — ракета с дальностью до 300 км, может оснащаться фугасной, осколочной, кассетной боевой частью, проинформировал он. "Есть ещё химические заряды, есть ядерные заряды. Но у них этого нет ничего", — отметил эксперт.

В то же время одна особенность этой ракеты сильно затруднит её применение ВСУ. "Самое главное, Storm Shadow — это авиационная ракета. Это ракета, которая применяется с самолётов. У Украины сейчас практически самолётов нет. Ну там F-16 ей дали. Их в боях не видно. Один самолёт появился в бою, и то его сами украинцы сбили. Поэтому как они будут применять Storm Shadow, так же, как SCALP, — непонятно", — заключил Литовкин.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания
При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону до 60 миль в час
Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
Исследование: влияние добавленного сахара на биологический возраст человека
Простые рецепты для укрепления волос: масла и лук против выпадения
Следы динозавров подтверждают древнюю связь между континентами
Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
Три простых шага к созданию идеальной спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.