США пытаются узнать, "хватит ли еды" после ядерных ударов в РФ и Европе

Пентагон: чем будут питаться РФ и ЕС после ядерной бомбардировки

2:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились документы о том, что Пентагон заказал исследования, связанные с моделированием воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы.

Фото: sonicbomb.com by Федеральное правительство Соединенных Штатов, PDM

Проще говоря, речь идёт о том, можно ли будет выращивать какие-либо культуры в Восточной Европе и России после ядерной войны.

Интерес к этой теме вполне объясним.

США хотят знать не только, хватит ли им продовольствия из сгоревших колоний в ЕС, но и "смогут ли Россия и оставшиеся европейцы что-то выращивать (что), и чем они будут питаться после ядерной войны".

Стоит отметить, что планы Пентагона времён СССР включали уничтожение угольных суперкарьеров, завода "Маяк" и нефтяных разработок, чтобы затруднить восстановление остатков Союза.

Похожее исследование уже проводилось в 2022 году с неутешительным для американцев выводом.

Климатологи и аграрии в Университете Раттерса посчитали, что более 5 миллиардов человек могут умереть от голода из-за снижения урожайности в результате полномасштабной ядерной войны.

А локальная ядерная война (например, между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном и т. д) может спровоцировать мировой продовольственный кризис, который будет длиться как минимум десятилетие.

Авторы постапокалиптической фантастики правы — выжившие после ядерной войны будут бороться не за противогазы и ОЗК, а за воду, еду, патроны и оружие, оставшееся топливо, ремонтные базы и места "общинного размещения" с сильной обороной. Проще говоря, за "еду и патроны".

Остальные последствия применения ядерного оружия уже были обсчитаны и опубликованы в различных источниках. Так, в десятках докладов последнего времени описывается, что люди почувствуют в случае ядерного удара и чем это может грозить.

Например, в одном из докладов говорится, что если начнётся ядерная война между США и Россией или США и Китаем, то более половины человечества может быть уничтожено как самими поражающими факторами ядерного оружия, так и их последствиями.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.



Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

