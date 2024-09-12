Политолог объяснил, почему канцлер ФРГ Шольц заговорил о мирном плане

Политолог Ищенко: Шольц заговорил о мирном плане, чтобы остаться у власти

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Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц готов пойти на всё что угодно ради того, чтобы он и его партия остались у власти. На этой раз для достижения данной цели он решил пообещать разработать план по урегулированию украинского конфликта.

Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Политолог Ростислав Ищенко решил дать комментарий по поводу недавних заявлений германского политического и государственного деятеля Олафа Шольца, который на данный момент занимает пост федерального канцлера Германии. К слову, Шольц неожиданно сообщил, что приступил к выработке плана по урегулированию украинского конфликта, который включает возможность территориальных уступок столице Российской Федерации, информирует "Военное дело".

Эксперт акцентировал внимание на том, что действующий федеральный канцлер Федеративной Республики Германии на сегодняшний день уже не смог одержать победу в процедуре избрания в нескольких регионах. Нет абсолютно никаких шансов, что данному политическому деятелю удастся сохранить у власти нынешнюю коалицию в предстоящих выборах, которые уже совсем скоро должны состояться, добавил Ростислав Ищенко.

Как объяснил политолог, в той безвыходной ситуации, в которой на данный момент пребывает Олаф Шольц, всё, что остаётся делать, — обещать что-либо народу. Таким образом, федеральный канцлер решил заявить о плане по урегулированию украинского конфликта. Якобы это должно будет привести к возвращению превосходного прежнего мира, в котором Федеративная Республика Германия была зажиточной и благородной. Основная цель, которую преследует Олаф Шольц, — это помочь своей партии остаться у власти, подытожил он.