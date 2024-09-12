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Хакеры атаковали производителя ракет ATACMS, заполучив данные всех сотрудников

Хакеры пробили защиту компании Lockheed Martin, которая выпускает ракеты ATACMS
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Хакеры заполучили реестр номеров и электронных почтовых ящиков работников, а также положили панель авторизации американского производителя аэрокосмической и оборонной продукции Lockheed Martin, чья деятельность связана с изготовлением баллистического ракетного оружия ATACMS. Об этом информирует EADaily со ссылкой на "Базу".

Хакеры пробили защиту компании Lockheed Martin, которая выпускает ракеты ATACMS
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Как сообщается, ответственность за несанкционированное воздействие на вычислительную систему компании взяла российская группировка EvilWeb. У взломщиков получилось добыть реестр работников организации с указанием телефонного номера и e-mail. Кроме того, они обрушили сайт авторизации, который подразумевает завершающий процесс для получения доступа к защищённым сведениям. На данный момент доступ к нему отсутствует.

Данная атака была осуществлена в связи с вероятным решением Соединённых Штатов Америки дать разрешение Украине совершать удары по российской территории дальнобойным ракетным оружием, в том числе сверхзвуковым тактическим баллистическим ракетным оружием ATACMS, изготовленным американской оборонной компанией.

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.

Хакерская атака в узком смысле слова — в настоящее время под словосочетанием понимается «Покушение на систему безопасности».

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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