До каких городов России могут долететь ракеты США и НАТО: опубликована карта

Опубликована карта городов России, до которых могут долететь ракеты США и НАТО

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ударные БПЛА Takever AR3 и Banshee Jet-80+ уже могут долететь как до российской столицы, так и Самары.

Фото: Карта, куда долетят ракеты США и НАТО

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Как сообщает британский телеканал ITV, на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не будет принято решение о снятии с ВСУ ограничений на удары по России.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.



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