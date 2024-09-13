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Силовые структуры

Потери Вооружённых сил Украины за последнюю неделю — около 17 тысяч человек.

Минобороны РФ: потери Киева за последнюю неделю — около 17 тысяч человек
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщило Минобороны России.

Российская армия за это время освободила 18 населённых пунктов (из них десять — на Курском приграничье).

Помимо этого, нанесены около 40 групповых ударов по украинским объектам: поражались предприятия энергетической отрасли, ОПК, военные аэродромы, пункты дислокации боевиков, склады боеприпасов.

А между тем, сегодня в направлении Малой Локни подразделения 83-й ОДШБР зачистили занятые опорники 95-й ОДШБ ВСУ.

Уточнения

Малая Локня — село в Суджанском районе Курской области. Административный центр Малолокнянского сельсовета. Село находится на одноимённой реке (приток Локни в бассейне Суджи), в 13,5 км от российско-украинской границы, в 80 км к юго-западу от Курска, в 16 км к северу от районного центра — города Суджа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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