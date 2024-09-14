Истребители F-16 сами будут убивать пилотов ВВСУ.
Об этом заявил американский полковник, экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон.
Переданные Киеву боевые машины очень коварны из-за автопилота, который зачастую становится причиной аварий.
"С F-16 есть одна проблема, и я подозреваю, что Украина уже об этом знает… Этот самолет убьёт вас. А если вы считаете себя первоклассным пилотом, то он убьет вас ещё быстрее, потому что не вы управляете самолетом F-16, он сам управляет собой", — в эфире канала "Dialogue Works" отметил он.
По его словам, если пилот попытается вмешаться в процесс выполнения сложного маневра и попытается помешать ему, то этот очень необычный самолёт убьёт вас, подытожил Вилкерсон.
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