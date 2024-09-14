Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии

Истребители F-16 сами будут убивать пилотов ВВСУ.

Об этом заявил американский полковник, экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон.

Переданные Киеву боевые машины очень коварны из-за автопилота, который зачастую становится причиной аварий.

"С F-16 есть одна проблема, и я подозреваю, что Украина уже об этом знает… Этот самолет убьёт вас. А если вы считаете себя первоклассным пилотом, то он убьет вас ещё быстрее, потому что не вы управляете самолетом F-16, он сам управляет собой", — в эфире канала "Dialogue Works" отметил он.