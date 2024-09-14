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Офицер США: если пилот попытается помешать F-16, то этот очень необычный самолёт убьёт вас

Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
0:53
Силовые структуры

Истребители F-16 сами будут убивать пилотов ВВСУ.

Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

Об этом заявил американский полковник, экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон.

Переданные Киеву боевые машины очень коварны из-за автопилота, который зачастую становится причиной аварий.

"С F-16 есть одна проблема, и я подозреваю, что Украина уже об этом знает… Этот самолет убьёт вас. А если вы считаете себя первоклассным пилотом, то он убьет вас ещё быстрее, потому что не вы управляете самолетом F-16, он сам управляет собой", — в эфире канала "Dialogue Works" отметил он.

По его словам, если пилот попытается вмешаться в процесс выполнения сложного маневра и попытается помешать ему, то этот очень необычный самолёт убьёт вас, подытожил Вилкерсон.

F-16
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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