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Гибель "Эрнеста" и "Гудвина" в ДНР: критика командования, перевод в штурмовики, что сказали перед гибелью, последние подробности

Они критиковали командование и предполагали, что будут устранены: появились новые детали о гибели бойцов "Эрнеста" и "Гудвина" в ДНР
2:41
Силовые структуры » Военные новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине погибли добровольцы Сергей Грицай (Эрнест) и Дмитрий Лысаковский (Гудвин). Незадолго до гибели в сети появились ролики на котором Гудвин сообщил, что его и его напарника отправляют на штурм позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), хотя оба бойца являлись операторами БПЛА.

Они критиковали командование и предполагали, что будут устранены: появились новые детали о гибели бойцов "Эрнеста" и "Гудвина" в ДНР

На предсмертных кадрах Гудвин выразил недовольство касательно подобного перевода, порекомендовав выбирать для службы добровольческие подразделения. Позже выяснилось, что обоих переведенных в штурмовики военных не стало в ходе сражения с противником спустя четыре дня после нового назначения.

"Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истинную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга", — сообщил автор Telegram-канала "ПриZрак Новороссии" Владимир Грубник.

По факту возникших вокруг гибели военнослужащих вопросов председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал главу СК Александра Бастрыкина поручить подчинённым сотрудникам организовать проверку по излагаемым в видео фактам, а также по факту смерти бойцов СВО.

"В видео они предполагают, что будут физически устранены за то, что обладают этими сведениями, что по факту и произошло на днях в ходе боевых действий, — говорится в посте Рогова в Telegram. — Я полагаю, что излагаемые ими факты требуют тщательной проверки, поскольку, зная лично героев ролика, уверен в их порядочности".

Как сообщили в Минобороны России, глава ведомства Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин".

Дмитрий Лысаковский уехал на Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий под позывным Гудвин. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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