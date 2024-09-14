Гибель "Эрнеста" и "Гудвина" в ДНР: критика командования, перевод в штурмовики, что сказали перед гибелью, последние подробности

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине погибли добровольцы Сергей Грицай (Эрнест) и Дмитрий Лысаковский (Гудвин). Незадолго до гибели в сети появились ролики на котором Гудвин сообщил, что его и его напарника отправляют на штурм позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), хотя оба бойца являлись операторами БПЛА.
На предсмертных кадрах Гудвин выразил недовольство касательно подобного перевода, порекомендовав выбирать для службы добровольческие подразделения. Позже выяснилось, что обоих переведенных в штурмовики военных не стало в ходе сражения с противником спустя четыре дня после нового назначения.
"Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истинную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга", — сообщил автор Telegram-канала "ПриZрак Новороссии" Владимир Грубник.
По факту возникших вокруг гибели военнослужащих вопросов председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал главу СК Александра Бастрыкина поручить подчинённым сотрудникам организовать проверку по излагаемым в видео фактам, а также по факту смерти бойцов СВО.
"В видео они предполагают, что будут физически устранены за то, что обладают этими сведениями, что по факту и произошло на днях в ходе боевых действий, — говорится в посте Рогова в Telegram. — Я полагаю, что излагаемые ими факты требуют тщательной проверки, поскольку, зная лично героев ролика, уверен в их порядочности".
Как сообщили в Минобороны России, глава ведомства Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин".
Дмитрий Лысаковский уехал на Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий под позывным Гудвин. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.
Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
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