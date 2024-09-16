Какие российские вооружения могут достать до США и Европы: мнение военных экспертов

В России в ответ на просьбу ВСУ бить вглубь оружием Запада напомнили о возможности "Искандера" попасть по Германии и Польше

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный комплекс "Искандер" может достать до Польши и Германии, если его разместят в Калининграде. Об этом Pravda.Ru сообщил военный эксперт, кандидат военных наук, полковник в отставке Виктор Литвиненко.

Фото: Минобороны России by Алексей Иванов, CC BY 4.0

"Если на ракетоносителе стоит ядерная боеголовка, оно становится ядерным оружием. Отсюда возникает вопрос: может ли ракета в обычном снаряжении долететь до США? Да, может. А если ядерная боеголовка? Тогда она становится ядерным оружием, обладающим большей разрушительной силой. Любое оружие, которое у нас, в частности, в сухопутных войсках, "Искандер", например, это ракета оперативно-тактическая, она может являться не только оперативно-тактической ракетой", — рассказал он.

По словам эксперта, дальность полёта ракеты "Искандер" составляет до 500 километров.

"У нас же есть ещё морские носители. Это все подводные лодки, которые обладают именно этими возможностями для того, чтобы поражать объекты. И американцы знают об этом. Об этом знает Западная Европа", — добавил Литвиненко.

С мнением о том, что любое российское вооружение даже без ядерной боеголовки может достать до стран Запада, согласен и военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Какое российское оружие может долетать до США и Европы, за исключением ядерного?

"Понятное дело, для того чтобы доставать США, нужны межконтинентальные баллистические ракеты, если мы будем использовать нашу стратегическую триаду. Мы можем, в принципе, поражать США и неядерными боеприпасами. Только спрашивается, зачем наносить удары, которые не будут иметь фатального для противника значения? Для Европы у нас есть гораздо более широкий перечень вооружения. Потому что мы с Европой находимся в прямой близости, та же самая Калининградская область напрямую граничит с европейскими государствами, и там у нас сосредоточено немало вооружения", — добавил он в беседе с Pravda.Ru.

Михайлов напомнил, что у России также есть Белоруссия, которая граничит с европейскими государствами.

"Европу при желании можем простреливать ракетами как оперативно-тактическими как малой дальности, так и средней дальности, и эти ракеты можем запускать как с сухопутных носителей, как с военно-морских носителей, так и с авиационных носителей. И нам необязательно применять будет какие-то межконтинентальные баллистические ракеты до Европы, потому что хватит до нее и нестратегических вооружений", — заключил политолог.

Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли в мае 2024 года, в ближайшие недели посетит США и встретится с президентом страны Джо Байденом. По данным СМИ, Зеленский планирует представить свою стратегию Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. В том числе он намерен просить американского коллегу о снятии запретов на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

Президент России Владимир Путин "предельно четко" обозначил позицию по данным действиям стран Запада. Глава государства заявлял, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет "всю природу конфликта". Также российский лидер добавил, что Россия "будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране".

Уточнения

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.



А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Является одним из видов оружий массового поражения, основанным на разрушительной энергии, получаемой от ядерных реакций деления (оружие деления) или сочетания реакций деления и синтеза (термоядерное оружие). Оба типа бомб выделяют большое количество энергии из относительно небольшого количества вещества: одно ядерное устройство размером с обычную бомбу может разрушить целый город под действием мощной ударной волны, светового излучения и проникающей радиации.

