Поддержка западными кураторами киевского режима по принципу "столько, сколько потребуется" — нереалистична.
Она "не соответствует реалиям конфликта", поскольку у Украины не хватит солдат для "бесконечной войны", отмечает американское издание Washington Post.
Журналисты в реабилитационном центре пообщались с ранеными боевиками ВСУ и пришли к выводу, что армия Украины истощена и не может воевать вечно, и "Украине надо усилить свои действия".
Издание, с одной стороны, считает, что нужно дать разрешение ударов дальнобойным оружием по России, но с другой стороны — "обязанность любого американского президента — избегать войны с ядерной сверхдержавой".
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.