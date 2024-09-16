Поддержка Западом Киева по принципу "столько, сколько потребуется" не соответствует реалиям, у ВСУ не хватит солдат

Washington Post: армия Украины истощена и не может "воевать вечно"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поддержка западными кураторами киевского режима по принципу "столько, сколько потребуется" — нереалистична.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Она "не соответствует реалиям конфликта", поскольку у Украины не хватит солдат для "бесконечной войны", отмечает американское издание Washington Post.

Журналисты в реабилитационном центре пообщались с ранеными боевиками ВСУ и пришли к выводу, что армия Украины истощена и не может воевать вечно, и "Украине надо усилить свои действия".

Издание, с одной стороны, считает, что нужно дать разрешение ударов дальнобойным оружием по России, но с другой стороны — "обязанность любого американского президента — избегать войны с ядерной сверхдержавой".