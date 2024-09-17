В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии

В США прокомментировали атаку украинского спецназа на форпост РФ в Сирии

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский спецназ атаковал российский форпост в Сирии, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы утверждает, что конфликт перенесся на на фронт Идлиб-Алеппо. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

15 сентября украинские спецподразделения из группы «Химик» Главного управления разведки, как сообщается, начали атаку на российский военный объект на юго-восточной окраине Алеппо, Сирия. Согласно западным источникам, в результате атаки произошел мощный взрыв, за которым последовали вторичные детонации, причинившие серьезный ущерб объекту.

Украина активизировала усилия по обеспечению вооружением и обучению исламистских группировок, нацеленных на российские войска, и вместе с Турцией в течение нескольких месяцев направляла силы специального назначения на северо-запад Сирии специально для поддержки базирующихся там групп боевиков.

Украинское нападение является частью более широкой тенденции, когда украинские войска нацеливаются на российские войска за рубежом, и следует за нападением, в ходе которого местные исламистские формирования получили значительную поддержку Украины.

Примечательно, что нападение на Украину произошло всего через несколько дней после того, как израильский спецназ, как сообщается, уничтожил иранскую базу также в Сирии, где Россия и Иран были основными государственными субъектами, поддерживающими военное присутствие в стране. Россия установила крупное военное присутствие с конца 2015 года по приглашению сирийского правительства для поддержки усилий по борьбе с повстанцами в то время, когда исламистские формирования получали значительную поддержку от западного мира и западных партнеров по региональной безопасности, а именно Израиля, Катара и Турции.