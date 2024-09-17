Политолог Ищенко уверен, что судьба украинцев вторична для России

Политолог Ищенко считает, что конфликт на Украине становится все более жестоким

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Аналитик, политолог, публицист и историк Ростислав Ищенко уверен, что конфликт Украины и России становится все более жестоким.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Эксперт считает, что судьба населения Украины уже становится для РФ вторичной.

"Украина уже потеряла большое количество убитыми и беженцами. Российские гуманитарно-прагматические соображения начали терять значение — осиротевшие дети, овдовевшие жёны, потерявшие сыновей матери всю жизнь будут помнить, что их близкие погибли, воюя с нами, от наших рук", — написал политолог в статье для "Военного дела".

По его словам, высокоточные вооружения сейчас позволяют вести гораздо боле гуманную войну, нежели во времена Великой Отечественной.

"Мы не уничтожаем население целенаправленно — в этом нет никакой военной необходимости, но его судьба для нас вторична по сравнению с необходимостью выиграть объявленную нам Западом войну", — написал Ищенко.