Политолог Ищенко уверен, что судьба украинцев вторична для России

Аналитик, политолог, публицист и историк Ростислав Ищенко уверен, что конфликт Украины и России становится все более жестоким.
Эксперт считает, что судьба населения Украины уже становится для РФ вторичной.
"Украина уже потеряла большое количество убитыми и беженцами. Российские гуманитарно-прагматические соображения начали терять значение — осиротевшие дети, овдовевшие жёны, потерявшие сыновей матери всю жизнь будут помнить, что их близкие погибли, воюя с нами, от наших рук", — написал политолог в статье для "Военного дела".
По его словам, высокоточные вооружения сейчас позволяют вести гораздо боле гуманную войну, нежели во времена Великой Отечественной.
"Мы не уничтожаем население целенаправленно — в этом нет никакой военной необходимости, но его судьба для нас вторична по сравнению с необходимостью выиграть объявленную нам Западом войну", — написал Ищенко.
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