Госдума РФ рассмотрит законопроект об отправке подсудимых на СВО: какие риски видят юристы

ГД рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госдума России 18 сентября рассмотрит в первом чтении законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, заключивших на этапе рассмотрения их дела в суде контракт с Минобороны для несения службы в зоне спецоперации, пишет РБК.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Напомним, что сейчас, согласно ст. 78.1 Уголовного кодекса РФ, заключить контракт с МО могут только осуждённые фигуранты либо те, чьи дела ещё не рассматриваются в суде по существу. Инициативы, внесённые 23 августа в нижнюю палату парламента законодателями и Верховным судом, предлагают распространить закон на всё уголовное производство, и приостанавливать уголовное производство в отношении подсудимых при заключении контракта с МО.

Законопроекты предлагают оставить неизменными пункты ст. 78.1 УК о моменте освобождения от уголовной ответственности, то есть со дня награждения военнослужащего государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований.

Чего опасаются юристы

По словам адвокат Елены Орешниковой, предложенные инициативы восполняет пробел, допущенный законодателями изначально, и существенно увеличивают количество людей с правом заключить контакт на военную службу.

При этом, считает юрист, законопроект создаёт опасность нарушения баланса прав потерпевших и другие риски для общества, так как освобождает от наказания лиц, совершивших тяжкие преступления.

"В первую очередь правом на заключение контракта в настоящее время активно пользуются осужденные на значительные сроки, а значит — осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Если данные лица на СВО получат награды или будут ранены, то они освобождаются от наказания. Законодатель, конечно, выделил часть статей, осужденные по которым не могут идти на СВО (преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, теракт, бандитизм, незаконный экспорт оружия и т. д. — прим. ред.), но, на мой взгляд, их недостаточно", — пояснила Орешникова.

Эксперт предложила подвергать жёсткой проверке каждое ходатайство лиц, желающих отправиться в зону СВО, чтобы исключить риски для остальных граждан.

Адвокат Леонид Соловьёв рассказал, что система заключения контрактов с Минобороны изменила всю уголовную практику, так как суды стали игнорировать ошибки в уголовных делах.

"Наказания по обычным, народным статьям (наркотики, разбой, кража) стали сильно жёстче, ошибки в деле суд не замечает, вроде как "зачем, все равно же уйдет на контракт". Предполагаю, что с новой нормой ситуация станет хуже, ещё больше будут игнорировать правильность процесса и применение закона, понимая, что, какой бы ни был приговор, значения это абсолютно никакого не имеет", — отметил он.

Юрист привёл в пример дело, когда суд, при отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств, осудил фигуранта на 11 лет колонии строго режима при максимальном возможном сроке 15 лет.

"Раньше столько не давали даже по крупному размеру", — пояснил Соловьёв.

Уточнения

Подсудимым в уголовно-процессуальном праве РФ называется обвиняемый с момента, когда назначено судебное разбирательство по его делу и до вступления приговора в законную силу либо оправдания.



Контракт о прохождении военной службы — договор, подписываемый лицом, поступающим на добровольную военную службу.



Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



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