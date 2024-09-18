Политолог Ростислав Ищенко ответил, почему американцы пока не готовы дать Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет по России.
Он считает, что в США пытаются просчитать реакцию РФ.
"Если это, например, будет серьезный акцентированный удар — утром проснулись, а Россия уже Литву захватила, а все литовцы просятся в Россию. Что им делать? Войну начинать? Как-то не хочется из-за Литвы. Просто проглотить это — тоже не хочется. Надо как-то отвечать. Вот американцы сидят и считают", — цитирует Ищенко "Военное дело".
Он добавил, что когда американцы все просчитают и поймут "как можно Россию укусить, не подставиться под удар, и не начав ядерную войну", вот тогда они передадут Украине ракеты и одобрят удары ими вглубь России.
Кроме того, по мнению политолога, на решение влияют и выборы в США.
"Если до ноября решение по ударам по России будет принято, то, не зная реакцию России, Штаты могут подставиться под такой удар, который обнулит шансы демократов на выборах", — сказал политолог.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.