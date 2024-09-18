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Политолог Ищенко ответил, когда можно ждать ударов дальнобойными ракетами по России

Политолог рассказал, почему США пока не разрешили украинцам бить вглубь России
1:09
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко ответил, почему американцы пока не готовы дать Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет по России.

Политолог рассказал, почему США пока не разрешили украинцам бить вглубь России
Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Он считает, что в США пытаются просчитать реакцию РФ.

"Если это, например, будет серьезный акцентированный удар — утром проснулись, а Россия уже Литву захватила, а все литовцы просятся в Россию. Что им делать? Войну начинать? Как-то не хочется из-за Литвы. Просто проглотить это — тоже не хочется. Надо как-то отвечать. Вот американцы сидят и считают", — цитирует Ищенко "Военное дело".

Он добавил, что когда американцы все просчитают и поймут "как можно Россию укусить, не подставиться под удар, и не начав ядерную войну", вот тогда они передадут Украине ракеты и одобрят удары ими вглубь России.

Кроме того, по мнению политолога, на решение влияют и выборы в США.

"Если до ноября решение по ударам по России будет принято, то, не зная реакцию России, Штаты могут подставиться под такой удар, который обнулит шансы демократов на выборах", — сказал политолог.

Уточнения

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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