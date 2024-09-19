Как только ВСУ развернутся в Курской области спиной — начнётся тотальное уничтожение

ВСУ развернутся в Курской области, начнут отступать и погибнут

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генштаб ВСУ готовит оперативный план по выводу своих боевиков из Курского приграничья.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Всё это происходит на фоне огромных потерь, отмечают блогеры обеих сторон.

Вопреки официальным данным Банковой, потери ВСУ в Курской области превышают все расчёты украинского командования. И в военной технике те же печальные для Киева цифры. Держать подразделения ВСУ в полукольце Генштаб Украины будет ещё дней десять — на время американского турне Владимира Зеленского, где он встретится с Камалой Харрис, Джо Байденом и Дональдом Трампом. А в это время на Курском фронте постоянно будут сгорать резервы.

После этого имидж "Курского блицкрига" сойдёт на нет, и неонацисты будут отступать. Риск для врага огромный — как только он повернётся спиной к передовым частям ВС РФ, начнётся тотальное уничтожение ВСУ.

Но пока бандеровцы постоянно затягивают в Курскую область войска, пытаясь удержать территорию вдоль дорог Льгов — Суджа и Рыльск — Суджа.