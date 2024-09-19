Военный эксперт считает, что России нужна частичная мобилизация

Военный эксперт: в РФ нужно проводить частичную мобилизацию

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин подписало новый указ. Согласно документу штатная численность Вооруженных сил нашей страны увеличится до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Как это повлияет на обстановку с мобилизацией в РФ, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" военный эксперт Михаил Поликарпов.

Фото: mos.ru is licensed under CC0

Он считает, что увеличение штата армии логично, так как угроза военного столкновения с блоком НАТО становится все выше.

Поликарпов признался, что всегда являлся сторонником новой частичной мобилизации. Почему же?

"В РФ увеличивается линия фронта, она продлилась на Курскую и Брянскую области. Также нужно демобилизовать волны 2022 года. Еще в нашей стране есть необходимость создания отрядов ПВО для обороны от прилетов украинских беспилотников", — назвал причины военный эксперт.

Он уверен, что в России нужно провести частичную мобилизацию.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту



