Военный эксперт считает, что России нужна частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин подписало новый указ. Согласно документу штатная численность Вооруженных сил нашей страны увеличится до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Как это повлияет на обстановку с мобилизацией в РФ, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" военный эксперт Михаил Поликарпов.
Он считает, что увеличение штата армии логично, так как угроза военного столкновения с блоком НАТО становится все выше.
Поликарпов признался, что всегда являлся сторонником новой частичной мобилизации. Почему же?
"В РФ увеличивается линия фронта, она продлилась на Курскую и Брянскую области. Также нужно демобилизовать волны 2022 года. Еще в нашей стране есть необходимость создания отрядов ПВО для обороны от прилетов украинских беспилотников", — назвал причины военный эксперт.
Он уверен, что в России нужно провести частичную мобилизацию.
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