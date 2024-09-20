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Политолог объяснил, почему на Украине не происходят народные бунты

Политолог Ищенко: за всё время Украина потеряла уже две третьих своего населения
Силовые структуры » Военные новости

На Украине не происходят массовые выступления против власти, поскольку открыт "клапан миграции". По словам политолога, все несогласные с режимом украинского главы с истёкшими полномочиями в мае 2024 года уехали из страны и высказывают своё недовольство за её пределами.

Политолог Ищенко: за всё время Украина потеряла уже две третьих своего населения
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарий по поводу того, почему на Украине всё ещё не произошли массовые выступления против существующей власти и бунты. По его словам, в этой стране абсолютно подавлена внутренняя оппозиция, которая была бы в состоянии объединить граждан против украинских властей.

По словам специалиста, в мирной Украине нуждается исключительно Российская Федерация. Остальным данное государство в Восточной и Центральной Европе необходимо только лишь в качестве тарана против РФ. Как результат, все когда-то существовавшие политические силы на Украине, которые не желали становиться этим орудием против России, были ликвидированы и высланы с украинской территории, проинформировал он "Военное дело".

Политолог напомнил, что на сегодняшний день Украина лишилась уже 2/3 собственных граждан. Он аргументировал это тем, что в этой стране на постоянной основе был открыт "клапан миграции". Он добавил, что в случае, если бы его не существовало, то на украинской территории произошли бы массовые несогласия и неприемлемость народом существующего режима правления. Пока этот клапан открыт, своё недовольство эти оппозиционные силы могут высказывать сколько угодно в Британии, Российской Федерации, Федеративной Республике Германия, Соединённых Штатах и так далее. Самое главное, чтобы не на Украине, объяснил политолог логику украинских властей.

На данный момент на украинской территории пребывают исключительно запуганные граждане, а также те, кто желает воевать и делает это, подытожил он.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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