"Лучшей рекламы не придумаешь": Кадыров сообщил об отправке двух Cybertruck в зону СВО

Кадыров: два Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Два электромобиля Cybertruck производства Tesla, оснащённых пулемётами, отправлены в зону спецоперации, заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, CC BY 4.0

Чеченский лидер похвалил способности машин справляться с боевыми задачами.

"Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы", — написал Кадыров.

На предоставленных главой Чечни кадрах два Cybertruck едут по дороге, после чего открывают огонь по летящему БПЛА из установленных в кузове пулемётов. В каждой машине находится экипаж из трёх военнослужащих.

По словам Кадырова, отключение, которое раньше коснулось его личного Cybertruck, не затронуло отправленные в зону СВО машины.

В августе чеченский лидер рассказывал, что лично проехал на Cybertruck с пулемётом. Он отметил, что неуязвимая и быстрая машину справедливо получила прозвище "Киберзверь", и пообещал отправить пикапы в зону СВО.

Уточнения

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla.

