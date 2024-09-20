"Лучшей рекламы не придумаешь": Кадыров сообщил об отправке двух Cybertruck в зону СВО

Два электромобиля Cybertruck производства Tesla, оснащённых пулемётами, отправлены в зону спецоперации, заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале.
Чеченский лидер похвалил способности машин справляться с боевыми задачами.
"Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы", — написал Кадыров.
На предоставленных главой Чечни кадрах два Cybertruck едут по дороге, после чего открывают огонь по летящему БПЛА из установленных в кузове пулемётов. В каждой машине находится экипаж из трёх военнослужащих.
По словам Кадырова, отключение, которое раньше коснулось его личного Cybertruck, не затронуло отправленные в зону СВО машины.
В августе чеченский лидер рассказывал, что лично проехал на Cybertruck с пулемётом. Он отметил, что неуязвимая и быстрая машину справедливо получила прозвище "Киберзверь", и пообещал отправить пикапы в зону СВО.
Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.