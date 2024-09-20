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Связаны ли успехи ВС России в ДНР с неспешным освобождением Курской области от украинских военных: подробности операции

В России ответили, связаны ли успехи ВС России в ДНР с неспешным освобождением Курской области от ВСУ
2:04
Силовые структуры

В последнее время в ряде Telegram-каналов появляются сообщения о том, что ВС России не спешат освобождать Курскую область от Вооружённых сил Украины, поскольку украинские власти перебросили резервы с донецкого направления, а российские военные начали добиваться существенных успехов, занимая населённые пункты в ДНР один за одним. В беседе с Pravda.Ru военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что связи в этом совершенно никакой нет.

В России ответили, связаны ли успехи ВС России в ДНР с неспешным освобождением Курской области от ВСУ
Фото: Министерство обороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"На каждом участке фронта своя оперативная остановка, своя конфигурация соотношения сил и средств, свои реалии на земле, поэтому, я думаю, это не связанные абсолютно вещи. В зависимости от того, как можно действовать для достижения каких-то тактических успешных задач и их реализации на конкретных участках фронта, там, соответственно, и выбирается тот или иной формат ведения боевых действий", — отметил эксперт.

Как добавил Коротченко, соперник в лице украинских военных оказывает упорное сопротивление, мотивирован, несмотря на различные проблемы, которые есть у ВСУ. Поэтому, отмечает собеседник Pravda.Ru, всё определяет конкретная ситуация на конкретных участках фронта, и уже от этого принимаются те или иные решения.

"Где есть возможность наступать, делать это эффективно относительно в короткие сроки, насколько это возможно — это делается. Там, где реально идут упорные бои — идут упорные бои. Такова реальность современной войны, — сказал он. — Противник оказывает упорное сопротивление, обладает соответствующими силами и средствами, воюет при западной материально-технической, разведывательной и логистической поддержке. Поэтому всё непросто".

Ранее сообщалось, что подразделения "Южной" группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Вооружённые си́лы Росси́йской Федера́ции — государственная военная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии, направленной против неё, для вооружённой защиты территориальной целостности и неприкосновенности её территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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