Полный контроль границ: как Россия может ответить на украинские атаки

Возможен ли удар России по западным транспортам в Черном море

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко представил несколько возможных сценариев реакции России на удары Украины с использованием западных дальнобойных ракет по российской территории. По его мнению, в первую очередь, ответ России будет направлен на ослабление украинских возможностей для нанесения таких ударов. Это предполагает атаки на места базирования ракет и авиации, а также на промышленную и энергетическую инфраструктуру Украины, которая поддерживает запуск этих ракет. Хотя запуски могут происходить и без работающей энергосистемы, функционирование авиации и других средств доставки требует хотя бы минимальной экономической поддержки.

Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

Одним из возможных шагов Ищенко видит введение Россией полной воздушной, морской и сухопутной блокады Украины. Полностью окружить страну войсками нереально, но Россия может начать пресекать любые попытки пересечения украинской границы без её согласия. Это может включать уничтожение самолетов, кораблей и поездов, направляющихся в Украину.

Политолог также отметил, что Россия вряд ли нанесет удары по территориям западных стран, но не исключил возможности атак на западные транспортные средства, пересекающие украинские границы или находящиеся в Черном море. Россия может объявить зону военных действий в этом регионе, как это делала Британия в районе Фолклендских островов.

Ищенко подчеркнул, что на первом этапе Россия не станет применять ядерное оружие или атаковать столицы западных стран. Однако, если ситуация будет усугубляться, возможны более радикальные действия. Пока же у России есть достаточно средств, чтобы нанести Украине серьёзный ущерб, не доводя ситуацию до глобальной катастрофы.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем.



