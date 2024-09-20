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Срочники провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области: как им удалось выжить, подробности, последние новости

Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Силовые структуры

Четверо срочников больше месяца провели в окружении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил телеканал "Россия 1", им удавалось собирать информацию об украинских солдатах и передавать ее морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Им удалось выбраться после того, как Вооружённые силы России освободили село Дарьино. В лесу около этого населённого пункта они скрывались с оружием 39 дней.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.

Как сообщил командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авирдзба с позывным Абхаз, при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения. Сейчас же Украина насыщает участок членами территориальных батальонов.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Во́инская обя́занность — обязанность (ранее повинность, конскрипция (всеобщая воинская повинность)) граждан (в большинстве государств — мужчин) нести военную или национальную (альтернативную, гражданскую) службу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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