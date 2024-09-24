Эксперт рассказал, может ли положение ВСУ под Покровском оказать влияние на ситуацию под Курском

Военный эксперт Ходаренок: скоро ВСУ будут вынуждены провести перегруппировку

2:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Текущую ситуацию на российско-украинском фронте решил прокомментировать военный эксперт. По его мнению, есть вероятность, что в ближайшее время ВСУ будут вынуждены осуществить перегруппировку.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Отставной полковник Генштаба ВС РФ, а также военный эксперт Михаил Ходарёнок дал комментарий по поводу текущей ситуации на российско-украинском фронте. По его словам, за прошедшую неделю ничего не претерпело больших изменений на территории боевых действий.

Однако на что точно можно акцентировать внимание, так это на не самое лучшее положение украинских солдат на довольно большом количестве участков, имея в виду красноармейское направление. Он утверждает, что нынешняя обстановка на этой территории указывает на возможное падение города. Как сообщается, комплекс мероприятий по организованному вывозу населения в безопасные районы уже был осуществлён, а боевиков Вооружённых сил Украины там на данный момент не особо много.

Михаил Ходарёнок выразил уверенность в том, что потеря этого города не сулит ничего хорошего для украинской стороны. Эксперт подчёркивает, что это довольно большой узел, благодаря которому осуществляется поставка сил и ресурсов на другие территории боевых действий. По этой причине падение Покровска повлияет на ход всего конфликта, информировал он "Военное дело".

Отставной полковник также предположил, что ухудшающаяся ситуация на данном направлении, вполне вероятно, приведёт к тому, что украинским боевикам придётся осуществить перегруппировку и перемещение солдат с других направлений, прежде всего из одного субъекта Российской Федерации — Курской области. С другой стороны, эксперт не хочет спешить с такими предположениями, добавив, что переброска украинских войск из-под Курска может не настать, поскольку это не военная, а исключительно политическая операция столицы и крупнейшего по населению города Украины. Однако он уверяет, что далеко не все украинские генералы смогут уговорить руководство государства поменять решение и согласиться на переброску курской группировки в те территории, которые играют большую важность. Для ВСУ всё закончится очень плохо в случае, если руководство не смогут уговорить.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.



Покро́вск (укр Покровськ; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины.

