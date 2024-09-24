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Политолог оценил возможный ввод американских войск на Украину

Политолог Брутер: для США не является актуальным вопрос ввода своих войск на Украину
1:39
Силовые структуры » Военные новости

На сегодняшний день вопрос ввода американских солдат на украинскую территорию для США не является актуальным. Такое мнение высказал политолог.

Политолог Брутер: для США не является актуальным вопрос ввода своих войск на Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, PDM

Специалист в области политических наук Владимир Брутер дал комментарий NewsInfo.Ru по поводу вероятности ввода Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на украинскую территорию, если западные государства санкционируют "план победы", который не так давно был озвучен главой Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимиром Зеленским. К слову, как заявляют средства массовой информации, в вышеупомянутом плане присутствует пункт о гарантиях безопасности для столицы и крупнейшего по населению города Украины по аналогии по вступлению в военно-политический союз государств НАТО.

По словам политолога, вопрос о вводе американских солдат на территорию боевых действий как раз и имеет существенный характер. Он также добавил, что столица Соединённых Штатов Америки будет решать, как поступить, только исходя из обстоятельств. На данный момент вопрос ввода войск Организации Североатлантического договора для Штатов не является актуальным.

Помимо этого, эксперт акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день на украинской территории уже присутствуют ВС США, которые разбавлены офицерами из Европы. Более того, в числе тех, кто наводит ракетное оружие ВСУ на позиции ВС РФ, есть инструктирующие лица из зарубежных стран.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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