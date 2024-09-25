Западе уже открыто заявляет, что потеря Угледара и остального Донбасса стали возможными из-за Курской авантюры Владимира Зеленского.
Об этом уже сообщило издание Forbes.
Части 72-й бригады ВСУ начали убегать из Угледара на оборонительные позиции.
"Украина постепенно выводит свои войска, чтобы сдать территорию России", — отметил эксперт Эндрю Перпетуа.
По словам автора, что военные армии Украины могут быть отведены в посёлок Богоявленка. А причиной отступления из Угледара, удерживаемого с самого начала конфликта, СМИ считает операцию на Курском приграничье.
А кто же возьмёт ответственность за все просчёты ВСУ, когда они в конце года потеряют большие территории на Восточном фронте и будут вынуждены уйти из Курской области?
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