Пощёчина от хозяев. Запад уже прямо заявил, что Курская авантюра Зеленского "сдала" Донбасс

Forbes: Курская авантюра является причиной сдачи Донбасса

Западе уже открыто заявляет, что потеря Угледара и остального Донбасса стали возможными из-за Курской авантюры Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом уже сообщило издание Forbes.

Части 72-й бригады ВСУ начали убегать из Угледара на оборонительные позиции.

"Украина постепенно выводит свои войска, чтобы сдать территорию России", — отметил эксперт Эндрю Перпетуа.

По словам автора, что военные армии Украины могут быть отведены в посёлок Богоявленка. А причиной отступления из Угледара, удерживаемого с самого начала конфликта, СМИ считает операцию на Курском приграничье.

А кто же возьмёт ответственность за все просчёты ВСУ, когда они в конце года потеряют большие территории на Восточном фронте и будут вынуждены уйти из Курской области?

Василий Небензя на заседании ООН