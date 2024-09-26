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Политолог допустил применение Россией ядерного оружия

Политолог Светов: теперь вероятность применения Россией ЯО не является нулевой
2:53
Силовые структуры » Военные новости

После проведённого постоянного совещания по ядерному сдерживанию и внесению изменений в ядерную доктрину РФ вероятность использования ЯО не нулевая. Ключевой вопрос, который встал на сегодняшний день на повестке дня, — против кого оно будет направлено — против Украины или западных государств.

Политолог Светов: теперь вероятность применения Россией ЯО не является нулевой
Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, PDM

Не так давно состоялось постоянное совещание по ядерному сдерживанию. В связи с его результатами политолог Юрий Светов заявил, что после изменений в ядерной доктрине вероятность того, что данное оружие массового поражение будет применено, стала очень возможна. При этом специалист в области политических наук добавил, что довёл до такого состояния Запад.

Юрий Светов решил освежить у всех в памяти, что в начале спецоперации Европа на постоянной основе заявляла, что Российская Федерация в самое ближайшее время задействует тактическое ЯО на украинской территории. Несмотря на их предположения, столица РФ не совершила этого, сообщая, что намерена придерживаться ядерной доктрины.

Отныне ситуация в корне другая. Специалист акцентировал внимание на том, что Киеву были переданы американские лёгкие истребители четвёртого поколения F-16, которые способны быть носителями ЯО. К тому же ракетное оружие, которое отправляют столице и крупнейшему по населению городу Украины, также может иметь ядерные боеголовки. Вдобавок к этому стали осуществляться массированные атаки на РФ с использованием БПЛА, а Соединённые Штаты Америки и некоторые государства Организации Североатлантического союза сообщили о возможности отправить на Украину дальнобойное оружие, которое вполне способно совершать атаки вглубь по стратегическим объектам Российской Федерации, пояснил он.

Политолог выразил уверенность в том, что после заявленного на совещании российским лидером западные страны должны прекрасно осознавать, что если они позволят Киеву применять их оружие против РФ, то ответная реакция будет соответствующая.

Он также считает, что России, которой приходится участвовать в вооружённом конфликте со страной, которая ещё недавно была с ней вместе, и гражданам Украины, которых вынудили принять участие в этом конфликте, больно. При этом американцам и гражданам Европы не больно. До тех пор, пока они не прочувствуют на себе эту боль, они не поменяют свой образ действий.

В конце он информировал интернет-издание "Подмосковье Сегодня", что вероятность того, что ЯО будет задействовано, теперь не нулевая. Основной вопрос, который встал на сегодняшний день на повестке дня, — против кого оно будет направлено — против Украины или западных государств.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

Я́дерное сде́рживание — составная часть стратегического сдерживания, предотвращение каких-либо действий противника посредством угрозы применения ядерного оружия.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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