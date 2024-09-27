Лукашенко предупредил о готовности применить ЯО в случае нападения НАТО

Лукашенко: как только НАТО нападёт на Белоруссию, будет использовано ядерное оружие

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Как только Организация Североатлантического договора решит совершить атаку на Белоруссию, будет использовано оружие массового поражения. О готовности применить ЯО информировал белорусский лидер и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

По словам белорусского политического деятеля, как только международная военно-политическая организация государств НАТО решит осуществить нападение на Белоруссию, незамедлительно будет задействовано оружие массового поражения, сообщает argjumenti.ru со ссылкой на БелТа.

Напомним, что не так давно российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять ядерное оружие, если в отношении её самой или восточноевропейского государства — Белоруссии — будет совершён акт агрессии.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

