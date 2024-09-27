Когда российские призывники начнут получать электронные повестки?

Неделю назад объявили, что в России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток. Пока он активен только в трех регионах — Рязанской и Сахалинской областях, в Республике Марий Эл.
Он будет оповещать молодых людей о призыве и способен вводить ограничения для тех, кто повестку получил, а в военкомат не явился, сообщают "Вести Подмосковья".
На сайте в будущем должны появиться копии повесток с датой отправки и вручения, сведения о получателе с паспортными данными и местом жительства. Посмотреть их можно будет через личный кабинет, авторизовавшись через портал госуслуг.
При этом Минцифры утверждают, что персональные данные граждан под надежной защитой, а утечек или уязвимостей не было.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.