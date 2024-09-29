Приказано не высовываться. Глава офиса президента Украины Андрея Ермака в США жёстко предупредили

Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В кулуарах Банковой пошли слухи, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Женщина с косой", отмечая, что

многие в американском лобби недовольны его кулуарными интригами.

Если инсайд верный, то в ближайшее время по Ермаку стартанёт медийная кампания. Всплывёт нечто интересное, если глава ОПУ не договорится с западными лобби.

Украина начала входить в очередной виток кризиса, где может произойти буквально всё.