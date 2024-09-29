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Приказано не высовываться. Глава офиса президента Украины Андрея Ермака в США жёстко предупредили

Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
0:36
Силовые структуры

В кулуарах Банковой пошли слухи, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён.

Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Женщина с косой", отмечая, что
многие в американском лобби недовольны его кулуарными интригами.

Если инсайд верный, то в ближайшее время по Ермаку стартанёт медийная кампания. Всплывёт нечто интересное, если глава ОПУ не договорится с западными лобби.

Украина начала входить в очередной виток кризиса, где может произойти буквально всё.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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