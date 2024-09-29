Вашингштон не проявляет интерес к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден и претендент на ближайших выборах на этот пост Дональд Трамп не проявляют интереса к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
По данным источника, Байден продолжает призывать Киев к победе, правда, не уточняя, что же в итоговом результате означает эта самая победа.
А Трамп в своих заявлениях в то же время не употребляет термин "победа", предпочитая заявлять о "соглашении" или "урегулировании", которые, по его мнению, он заключит, если его изберут президентом США.
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