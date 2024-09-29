Вашингштон не проявляет интерес к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий

В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден и претендент на ближайших выборах на этот пост Дональд Трамп не проявляют интереса к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источника, Байден продолжает призывать Киев к победе, правда, не уточняя, что же в итоговом результате означает эта самая победа.

А Трамп в своих заявлениях в то же время не употребляет термин "победа", предпочитая заявлять о "соглашении" или "урегулировании", которые, по его мнению, он заключит, если его изберут президентом США.