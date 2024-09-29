Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога
Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни

Вашингштон не проявляет интерес к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий

В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву
0:40
Силовые структуры

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден и претендент на ближайших выборах на этот пост Дональд Трамп не проявляют интереса к возвращению Украине временно неподконтрольных территорий.

В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источника, Байден продолжает призывать Киев к победе, правда, не уточняя, что же в итоговом результате означает эта самая победа.

А Трамп в своих заявлениях в то же время не употребляет термин "победа", предпочитая заявлять о "соглашении" или "урегулировании", которые, по его мнению, он заключит, если его изберут президентом США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.