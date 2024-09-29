Лох не мамонт. Пентагон решил сэкономить и поставить армии Украины просроченные бомбы

США сэкономит и сплавит Украине просроченные авиационные бомбы

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны США в своем докладе заявляет, что передача ВСУ авиабомб JSOW поможет им сэкономить 20 млн долларов в год на ТО этого оружия.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain

Пентагон решил отказаться от "просроченного" оружия в 2015 году. В докладе минобороны США отмечено, что большую часть этих авиационных бомб произвели до 2005 года, а срок службы их — 20 лет. Систему JSOW развернули в 1999 году.

Президент Байден представил JSOW как новый вид оружия, которое позволит Киеву бить на большие расстояния. Об этом Байден заявил, когда в четверг объявил о новом пакете помощи для ВСУ на 375 млн долларов.

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