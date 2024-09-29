На Донецком фронте на фоне наступившей блокады города Угледара, где тысячи националистов оказались в котле, с должности сняли комбрига 72-й бригады ВСУ.
"Командувачем" 72-й бригады, сдавшей Угледар, назначили полковника Охрименко, перед этим полностью положившего 14-ю бригаду в Соледаре, а потом назначенного в Одессу военкомом.
Помимо этого, штурмовики армии России начали боевые действия в направлении населённых пунктов Богоявленка и Новоукраинка, куда из Угледара отступали силы неприятеля.
Армия Украины сейчас готовит оборону по рубежу Констатинопольское — Дальнее — Максимовка.
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