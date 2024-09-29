Командиром 72-й бригады ВСУ, сдавшей Угледар, назначили полковника, ранее полностью положившего 14-ю бригаду в Соледаре

На фоне котла в Угледаре с должности сняли комбрига 72-й бригады ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Донецком фронте на фоне наступившей блокады города Угледара, где тысячи националистов оказались в котле, с должности сняли комбрига 72-й бригады ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Командувачем" 72-й бригады, сдавшей Угледар, назначили полковника Охрименко, перед этим полностью положившего 14-ю бригаду в Соледаре, а потом назначенного в Одессу военкомом.

Помимо этого, штурмовики армии России начали боевые действия в направлении населённых пунктов Богоявленка и Новоукраинка, куда из Угледара отступали силы неприятеля.

Армия Украины сейчас готовит оборону по рубежу Констатинопольское — Дальнее — Максимовка.