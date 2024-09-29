Начались ковровые удары. Боевая авиация РФ стала использовать на Украине "афганские налёты"

ВКС России начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине

По всей вероятности, российская боевая авиация в СВО начала использовать тактику "объектового выжигания".

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Сперва она применялась локально, к примеру, в Харьковской области, когда группировка "Север" наступала на Волчанск и нависала над харьковской кольцевой. Тогда на украинские объекты в тылу ВКС РФ могли вываливать по 10-20 бомб за раз.

Лётчики это называют "афганским налётом", когда обилие средств поражения позволяет стирать в пыль укрепрайоны, передовые полосы вражеской обороны, а также его тылы без возможности быстрого восстановления.

Примерное в Афганистане против талибов использовала армия США, когда при малейшей угрозе сопротивления весь район выжигался управляемыми авиационными бомбами. Кстати, тактика универсальна, а с увеличением дальности боеприпасов с УМПК создаст ВСУ проблемы на тактическом уровне, плюс откроет возможность для разрушения промышленных районов Украины (как три дня назад в Запорожье), пишет "Военная хроника".

ВКС РФ начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине