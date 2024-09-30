В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен, поскольку отход из населённого пункта находится под огневым контролем ВС РФ.
При отступлении ВСУ несут большие потери, подтвердил источник из Генштаба Украины. Главком Александр Сырский так и не отдал приказ отводить войска из города, что будет причиной уничтожения 72-й бригады.
Ранее сообщалось, что он остался недовольный действиями этого подразделения, которая начала отступать из Угледара без его приказа. Сейчас в Угледаре остался спецназ, который Сырский перекинул с Харькова, но результата это отнюдь не принесло, у бандеровцев большие потери из-за отсутствия адекватной позиции у Киева.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.