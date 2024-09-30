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Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен

В Угледаре военнослужащие ВСУ уже не могут выйти и массово гибнут
0:48
Силовые структуры

В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен, поскольку отход из населённого пункта находится под огневым контролем ВС РФ.

В Угледаре военнослужащие ВСУ уже не могут выйти и массово гибнут
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

При отступлении ВСУ несут большие потери, подтвердил источник из Генштаба Украины. Главком Александр Сырский так и не отдал приказ отводить войска из города, что будет причиной уничтожения 72-й бригады.

Ранее сообщалось, что он остался недовольный действиями этого подразделения, которая начала отступать из Угледара без его приказа. Сейчас в Угледаре остался спецназ, который Сырский перекинул с Харькова, но результата это отнюдь не принесло, у бандеровцев большие потери из-за отсутствия адекватной позиции у Киева.

 

ВКС РФ начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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