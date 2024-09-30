Политолог Ищенко объяснил планы руководства о наборе людей на службу в ВС РФ

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, в разговоре с ресурсом "Военное дело", прокомментировал недавний указ президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил страны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В интервью изданию "Военное дело" эксперт отметил, что увеличение армии на 180 тысяч человек — это не спонтанное решение, а продуманный шаг, свидетельствующий о готовности России к длительной геополитической игре.

По словам Ищенко, новые солдаты будут привлекаться по той же схеме, что и в последние годы. Министерство обороны за 2022-2024 годы уже привлекло более 800 тысяч человек на контрактную службу.

Ищенко подчеркнул, что люди идут служить в армию по разным причинам: кто-то руководствуется патриотическими чувствами, кто-то искушает материальная заинтересованность, а кто-то просто находит в военной службе свое призвание.

Государство, в свою очередь, уделяет особое внимание не только патриотической пропаганде, но и материальному обеспечению военнослужащих.

По мнению эксперта, увеличение численности армии — это ответ на вызовы времени, которые требуют от России усиления своей силовой защиты интересов на всех театрах военных действий, во всех регионах мира и по всему периметру ее границ.