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Брошенки. В Угледаре уничтожаются наёмники, спецназ, 72-я и 58-я бригады ВСУ

0:40
Силовые структуры

На Донецком фронте помимо 72-й бригады ВСУ, в Угледаре "попала" и 58-я бригада, а также немало наёмников и боевиков "спецоперации".

Брошенки. В Угледаре уничтожаются наёмники, спецназ, 72-я и 58-я бригады ВСУ
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Группировка бандеровцев там тает на глазах. Позывные боевиков ВСУ "пачками" пропадают из эфира.

Поступает информация, что для всушников там действительно всё очень плохо — у них заканчиваются продукты и вода. А также не хватает медикаментов. Основной опорный пункт — 4 высотных здания в центре Угледара и подвалы под многоэтажками.

Российская армия продолжает зачистку населённого пункта.

ВКС РФ начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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