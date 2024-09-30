На Донецком фронте помимо 72-й бригады ВСУ, в Угледаре "попала" и 58-я бригада, а также немало наёмников и боевиков "спецоперации".
Группировка бандеровцев там тает на глазах. Позывные боевиков ВСУ "пачками" пропадают из эфира.
Поступает информация, что для всушников там действительно всё очень плохо — у них заканчиваются продукты и вода. А также не хватает медикаментов. Основной опорный пункт — 4 высотных здания в центре Угледара и подвалы под многоэтажками.
Российская армия продолжает зачистку населённого пункта.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.