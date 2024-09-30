Трамп против Харрис: политолог рассказал, кто представляет большую угрозу для России

2:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Шансы на победу у кандидатов в президенты США делятся поровну. Сейчас их судьбу может решить любая неожиданность. Однако Дональд Трамп понятнее и отличается человечностью. Камала Харрис — это исключительно хохочущая "леволиберальная функция".

Фото: Flickr by Lorie Shaull, CC BY-SA 2.0

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарий по поводу предвыборной кампании в Соединённых Штатах. В частности, он рассказал, какие есть шансы у 49-ого вице-президента Штатов Камалы Харрис после опубликованного Morning Consult исследования, согласно которому она опережает 45-ого американского лидера Дональда Трампа на 6%. Он также ответил на вопрос, кто из кандидатов больше представляет угрозу для РФ.

По его словам, по сравнению с нынешним главой США Джо Байденом, у Камалы Харрис действительно есть шанс одержать победу над экс-президентом. Он также добавил, что их шансы на победу делятся 50/50. Однако каждое внезапное действие может пойти на пользу одному из кандидатов. Смысла гадать, кто может выиграть, нет.

Эксперт напомнил, что член Демократической партии не намерена прекращать украинский конфликт. Однако, несмотря на то, что Дональд Трамп выступает за мирное урегулирование, хочет он добиться этого на поставленных Штатами условиях. По этой причине не стоит утверждать, что при нём может быть лучше, информировал Ростислав Ищенко "Военное дело".

Помимо этого, политолог придерживается мнения, что республиканец больше руководствуется в своих суждениях и поступках здравым смыслом, из-за чего, собственно, и представляет опасность. Соперницу Трампа эксперт назвал политическим спринтером одноразового пользования. Вполне вероятно, что она будет добиваться продолжения игры посредством увеличения ставок, которые уже невозможно продолжать повышать.

Ни один из них не является хорошим вариантом, но экс-президент понятнее и больше отличается человечностью. Кандидатка от Демпартии — хохочущая "сплошная леволиберальная функция", которая оказалась на своём месте по воле случая.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

