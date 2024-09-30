Отправят ли на СВО призывников? Ответили в Генштабе

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Осенний призыв стартует завтра, 1 октября. Всех волнует вопрос, могут ли срочников привлечь к действиям в зоне СВО? Как сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, призывники на Украину не поедут.

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"Срочников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. Для участия в выполнении задач СВО в новых регионах призывники привлекаться не будут", — рассказал Цимлянский.

Он добавил, что срочники как раньше будут привлекаться к выполнению научно-прикладных задач в научных подразделениях.

В районах Крайнего Севера призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря, это связано с особенностями климата, пишет properm.ru

Уточнения

Призывни́к — лицо, подлежащее по законам государства призыву на военную службу в Вооружённые силы (ВС), при призывной или смешанной системе комплектования ВС.



