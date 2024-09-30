Коновалов: Киев останется без последствий после удара дальнобойным оружием без разрешения

Если украинцы ударял дальнобойными ракетами по России, у них не будет никаких последствий со стороны Запада. Об этом NewsInfo.Ru рассказал военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов.
По словам эксперта, у Украины сейчас нет такого оружия, которым можно было бы ударить вглубь нашей страны. Ракеты ATACMS имеют дальность 150 км, а снаряды с дальностью 300 км им не отправили.
"Зеленский понимает, что последствий не будет. Его проблема состоит в том, что если бы у него были такие возможности, они бы уже давно применили эти ракеты", — сказал Коновалов.
Он считает, что США и Великобритания сначала поставляют Украине вооружение, а потом объявляют об этом официально. Но использование дальнобойного оружия будет зафиксировано в любом случае.
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