Коновалов: Киев останется без последствий после удара дальнобойным оружием без разрешения

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Если украинцы ударял дальнобойными ракетами по России, у них не будет никаких последствий со стороны Запада. Об этом NewsInfo.Ru рассказал военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

По словам эксперта, у Украины сейчас нет такого оружия, которым можно было бы ударить вглубь нашей страны. Ракеты ATACMS имеют дальность 150 км, а снаряды с дальностью 300 км им не отправили.

"Зеленский понимает, что последствий не будет. Его проблема состоит в том, что если бы у него были такие возможности, они бы уже давно применили эти ракеты", — сказал Коновалов.

Он считает, что США и Великобритания сначала поставляют Украине вооружение, а потом объявляют об этом официально. Но использование дальнобойного оружия будет зафиксировано в любом случае.