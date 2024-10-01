Российская армия существенно продвинулась в Угледаре.
Это признают и украинские ресурсы, публикующие новые карты с зонами контроля ВС РФ.
Под контролем бандеровцев остаётся только одна улица за пределами главной городской части. Ещё ряд кварталов пока в "серой зоне", сейчас там проводиться зачистка.
Накануне стало известно, что армия РФ вошла в город с запада и юга. Также ВС РФ уверенно продвигаются западнее села Водяное, в сторону посёлка Богоявленка, до которой осталось 3 километра.
Ранее неонацисты жаловались, что армия РФ намеренно не перерезает последнюю дорогу на Угледар, стремясь пробиться к Богоявленке, куда армия Украины может отступить.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.