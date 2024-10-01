Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мощная трансформация: психолог рассказал, почему прошедшие армию мужчины лучше приспособлены к жизни
Мазок со щеки предскажет вашу смерть: в США создали эпигенетические часы
Павел Прилучный готовит компромат на бывшую жену Агату Муцениеце, чтобы забрать себе сына
Тренер Гаджиев считает, что российские болельщики всё ещё "горят" футболом
Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи

Город пал. ВС РФ завершают разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города

Силовые структуры

Российская армия существенно продвинулась в Угледаре.

Город пал. ВС РФ завершают разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Это признают и украинские ресурсы, публикующие новые карты с зонами контроля ВС РФ.

Под контролем бандеровцев остаётся только одна улица за пределами главной городской части. Ещё ряд кварталов пока в "серой зоне", сейчас там проводиться зачистка.

Накануне стало известно, что армия РФ вошла в город с запада и юга. Также ВС РФ уверенно продвигаются западнее села Водяное, в сторону посёлка Богоявленка, до которой осталось 3 километра.

Ранее неонацисты жаловались, что армия РФ намеренно не перерезает последнюю дорогу на Угледар, стремясь пробиться к Богоявленке, куда армия Украины может отступить.

Армия России завершает разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Осенний призыв будет с расширенными правами призывников Вероника Ткаченко Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Последние материалы
Запад готовится к новой войне с Россией
Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.