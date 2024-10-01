Город пал. ВС РФ завершают разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города

Российская армия существенно продвинулась в Угледаре.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Это признают и украинские ресурсы, публикующие новые карты с зонами контроля ВС РФ.

Под контролем бандеровцев остаётся только одна улица за пределами главной городской части. Ещё ряд кварталов пока в "серой зоне", сейчас там проводиться зачистка.

Накануне стало известно, что армия РФ вошла в город с запада и юга. Также ВС РФ уверенно продвигаются западнее села Водяное, в сторону посёлка Богоявленка, до которой осталось 3 километра.

Ранее неонацисты жаловались, что армия РФ намеренно не перерезает последнюю дорогу на Угледар, стремясь пробиться к Богоявленке, куда армия Украины может отступить.

Армия России завершает разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города