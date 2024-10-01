Сотни военнослужащих Вооружённых сил Украины в Угледаре оказались "в ловушке".
Об этом сообщает западное изданиеThe Telegraph.
По информации СМИ, пути эвакуации из населённого пункта отрезаны, а запас боеприпасов, ГСМ и продовольствия у них на исходе.
"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идёт с трёх сторон", — жалуются националисты.
По словам бандеровцев, армия Украины пытается "выскользнуть из окружения". Боевики для этого разбиваются на группы по 10 человек. Из таких "десяток выживают не более половины.
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