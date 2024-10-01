Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотни военнослужащих Вооружённых сил Украины в Угледаре оказались "в ловушке".

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает западное изданиеThe Telegraph.

По информации СМИ, пути эвакуации из населённого пункта отрезаны, а запас боеприпасов, ГСМ и продовольствия у них на исходе.

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идёт с трёх сторон", — жалуются националисты.

По словам бандеровцев, армия Украины пытается "выскользнуть из окружения". Боевики для этого разбиваются на группы по 10 человек. Из таких "десяток выживают не более половины.