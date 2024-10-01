Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком
ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции
Шуфутинский высказался о смерти Вячеслава Добрынина: ушёл в Международный день музыки
Российским журналистам запретили посетить выступление Ассанжа
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
В Тюменской области напали на муфтия
В Индии питбуль спас детей от королевской кобры
Диетолог Мухина рассказала, какой виноград может предотвратить развитие рака
Великобритания ввела санкции против 16 предполагаемых участников хакерской группы Evil Corp

Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре

0:39
Силовые структуры

Сотни военнослужащих Вооружённых сил Украины в Угледаре оказались "в ловушке".

Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает западное изданиеThe Telegraph.

По информации СМИ, пути эвакуации из населённого пункта отрезаны, а запас боеприпасов, ГСМ и продовольствия у них на исходе.

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идёт с трёх сторон", — жалуются националисты.

По словам бандеровцев, армия Украины пытается "выскользнуть из окружения". Боевики для этого разбиваются на группы по 10 человек. Из таких "десяток выживают не более половины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Военные новости
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Аудио 
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта
Садоводство, цветоводство
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта Аудио 
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
Билеты на поезда подорожают: что ждёт путешественников в 2025 году?
Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов
Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре
Рецепт очень вкусных пирожков с тыквой, яблоками и лимоном
ФРГ поздравила Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Громкий проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа оказался пустышкой
Терапевт Степаненко рассказал о норме сахара в крови для мужчин и женщин
Татьяна Брухунова раскрыла секрет крапивной настойки: именно под селёдочку
МИД Украины отрицает заявления СМИ о территориальных уступках
Мощные грозы по всей Европе: ученые раскрыли опасный секрет природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.