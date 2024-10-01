ВКС РФ нанесли удары по базам боевиков в Сирии

На брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, сообщил, что Военно-космические силы России атаковали три пункта базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Командование сирийских вооруженных сил при поддержке российской группировки войск продолжает проведение разведывательно-поисковых операций в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по трём выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.

Кроме того, за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"8, обе из которых запрещены на территории России.

* Террористические организации, запрещенные в России.



Уточнения

Армейская авиация — составная часть авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации, род авиации предназначенный для непосредственной авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск и выполнения других задач.

