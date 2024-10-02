Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Угледаре взято в плен как минимум 870 боевиков.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В основном это мобилизованные и члены ТРО из Винницкой и Одесской областей.

Стены укрепрайонов исписаны нацистскими латышскими речёвками. Много уничтоженных российскими КАБами снайперов из Эстонии, Литвы и Румынии.

Единственная грунтовая дорога для выхода бандеровцев усеяна тысячами трупов. Зачистка подземных коммуникаций и подвалов продолжается.

Также сообщается, что этой ночью ВКС России и дроны отработали по тылам врага: Харькову и области, Сумской области, Черкассах, Одесской области, пограничной паромной переправе.