Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Софья Синицына заявила о любви к мужчинам зрелого возраста после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Как справиться с мхом на грядках: механические и химические методы
Почему важно не открывать бачок антифриза при повышенной температуре
Соблюдайте эти правила, и здоровье вашей кошки будет отменным
Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай
Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально
Комик Максим Галкин* покидает Израиль на фоне боевых действий
Как хлорофитум борется с микробами и плесенью в квартире
Катя Гордон о новом уголовном деле против блогера Лерчек: хотят отнять всё до последней копейки

Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников

0:46
Силовые структуры

В Угледаре взято в плен как минимум  870 боевиков.

Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В основном это мобилизованные и члены ТРО из Винницкой и Одесской областей.

Стены укрепрайонов исписаны нацистскими латышскими речёвками. Много уничтоженных российскими КАБами снайперов из Эстонии, Литвы и Румынии.

Единственная грунтовая дорога для выхода бандеровцев усеяна тысячами трупов. Зачистка подземных коммуникаций и подвалов продолжается.

Также сообщается, что этой ночью ВКС России и дроны отработали по тылам врага: Харькову и области, Сумской области, Черкассах, Одесской области, пограничной паромной переправе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Наука и техника
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шоферы с белыми флагами Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках
Минимальная глубина протектора: когда пора менять шины, чтобы не рисковать жизнью
Подготовка сада к зиме: эффективный влагозарядный полив
Это важно знать: признаки недокармливания у собак
Правительство Китая сделало своих миллиардеров богаче на $130 млрд
Кино в эпоху дефицита: платья из матрасов и галстуков для подруг из фильма "Москва слезам не верит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.