В Угледаре взято в плен как минимум 870 боевиков.
В основном это мобилизованные и члены ТРО из Винницкой и Одесской областей.
Стены укрепрайонов исписаны нацистскими латышскими речёвками. Много уничтоженных российскими КАБами снайперов из Эстонии, Литвы и Румынии.
Единственная грунтовая дорога для выхода бандеровцев усеяна тысячами трупов. Зачистка подземных коммуникаций и подвалов продолжается.
Также сообщается, что этой ночью ВКС России и дроны отработали по тылам врага: Харькову и области, Сумской области, Черкассах, Одесской области, пограничной паромной переправе.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.