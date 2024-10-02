Зеленский всем запретил упоминать, что потерян очередной город — Угледар

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офис президента Украины как обычно всем запретил упоминать, что потерян очередной город — Угледар.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что сейчас Банковая будет пару дней говорить, что в населённом пункте ещё есть украинские войска, а затем народ сам забудет про такой негативный кейс для Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Эта схема использовалась во время всех предыдущих потерь городов Киевом.

Такое положение дел не изменит одного — украинская армия продолжит отступать, а киевский режим так и не научится ценить собственных военнослужащих.