Офис президента Украины как обычно всем запретил упоминать, что потерян очередной город — Угледар.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что сейчас Банковая будет пару дней говорить, что в населённом пункте ещё есть украинские войска, а затем народ сам забудет про такой негативный кейс для Владимира Зеленского и Андрея Ермака.
Эта схема использовалась во время всех предыдущих потерь городов Киевом.
Такое положение дел не изменит одного — украинская армия продолжит отступать, а киевский режим так и не научится ценить собственных военнослужащих.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.