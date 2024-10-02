Политолог рассказал, почему военная стратегия Израиля неэффективна

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал агрессивную военную стратегию Израиля на Ближнем Востоке.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

"Действия Израиля полностью укладываются в его традиционную стратегию: на любое насилие отвечать избыточным насилием. На данном этапе эта стратегия себя исчерпала, она давно не приносит Израилю однозначные военные победы и действительно серьёзно подрывает его международные позиции”, — рассказал эксперт в интервью "Военному делу".

Он объяснил, что Израиль до сих пор сохраняет такой образ ведения конфликта, так как союзники не готовы отвернуться от него, еврейские элиты такую стратегию поддерживают. Кроме того, израильскому народу свойственно обостренное чувство "осаждённой крепости". Любое, что может быть истолковано как слабость Израиля, с их точки зрения таит в себе угрозу усиления давления со стороны арабских государств.

Ростислав Ищенко отметил, что такие действия только ослабляют Израиль, не давая ему нужной защиты, при этом, настраивая союзников против него. Но правительство продолжает такую политику, так как решение проблем они ищут, основываясь на своём предыдущем опыте.

"При этом не учитывают, что в одну реку нельзя войти дважды — даже очень похожие ситуации, в чём-то различны и прошлый опыт не может быть применен автоматически, догматически. Он также требует переосмысления и модернизации”, — объяснил политолог.

Правда, эксперт отметил, что эта проблема присуща многим государствам и обществам: "В целом же зачем Израилю пенять, если в нашей стране своих "стратегов", в любой ситуации требующих "бахнуть", как собак нерезаных?”.

Уточнения

Бли́жний Восто́к - название региона, расположенного большей частью в Западной Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Ближний Восток населяют 350-360 млн мусульман, 60-70 млн христиан.



Изра́иль - государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.



