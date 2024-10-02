Это перебор: политолог назвал условие, при котором США разрешат Киеву бить вглубь России западным оружием

После выборов президента США Киев не получит разрешение бить вглубь России западным оружием, рассказал в беседе с Электорат.Инфо политолог, публицист Леонид Крутаков.
Эксперт отметил, что эскалация на Ближнем Востоке удерживает США от обострения ситуации на Украине.
"Президентом в кресле в Овальном кабинете может сидеть кто угодно, но стратегические интересы США не поменяются… Потому что два конфликта с поставками серьезного оружия США просто не вытянут физически или промышленно", — пояснил он.
Крутаков добавил, что сдерживающим фактором для Белого дома являются также политические риски и логические противоречия: с одной стороны, США одобряют атаки Израиля на Ливан, а с другой — осуждают боевые действия России на Украине. Кроме того, мировая экономика не выдержит блокировки сразу двух крупнейших поставщиков энергоресурсов, подчеркнул политолог.
"Два центра поставки основных энергоресурсов на мировой рынок — это, наверное, перебор", — отметил он.
Учитывая всё это, Киеву не стоит ждать разрешения использовать западное оружие по РФ, пока не закончится конфликт на Ближнем Востоке, подытожил собеседник.
Президентские выборы в США определяют, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки на ближайшие четыре года.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.