Это перебор: политолог назвал условие, при котором США разрешат Киеву бить вглубь России западным оружием

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После выборов президента США Киев не получит разрешение бить вглубь России западным оружием, рассказал в беседе с Электорат.Инфо политолог, публицист Леонид Крутаков.

Фото: flickr.com by Белый дом, PDM

Эксперт отметил, что эскалация на Ближнем Востоке удерживает США от обострения ситуации на Украине.

"Президентом в кресле в Овальном кабинете может сидеть кто угодно, но стратегические интересы США не поменяются… Потому что два конфликта с поставками серьезного оружия США просто не вытянут физически или промышленно", — пояснил он.

Крутаков добавил, что сдерживающим фактором для Белого дома являются также политические риски и логические противоречия: с одной стороны, США одобряют атаки Израиля на Ливан, а с другой — осуждают боевые действия России на Украине. Кроме того, мировая экономика не выдержит блокировки сразу двух крупнейших поставщиков энергоресурсов, подчеркнул политолог.

"Два центра поставки основных энергоресурсов на мировой рынок — это, наверное, перебор", — отметил он.

Учитывая всё это, Киеву не стоит ждать разрешения использовать западное оружие по РФ, пока не закончится конфликт на Ближнем Востоке, подытожил собеседник.

Уточнения

Президентские выборы в США определяют, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки на ближайшие четыре года.

