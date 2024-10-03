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Запад уже сомневается в адекватности авантюры Зеленского в Курском приграничье

0:56
Силовые структуры

Западная пресса начинает поднимать вопрос адекватности авантюры Владимира Зеленского в Курском приграничье.

Запад уже сомневается в адекватности авантюры Зеленского в Курском приграничье
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

Особенно на фоне поражения армии Украины на Донецком направлении.

Киев отправил в Курскую область "лучшие танки", пока в Донбассе ВСУ погибают, пишет Forbes. Речь идёт о шведских Strv 122 и немецких Leopard 2A6. ВСУ получили всего десять Strv 122 из Швеции и 21 "Леопардов" из Португалии и ФРГ.

Издание выражает сомнение, что Банковая получит такие машины ещё.

"Усилия по вторжению обходятся украинцам в уязвимые города и незаменимые транспортные средства. Пока что это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, как можно надеяться, удержать небольшую часть России", — подытожил Forbes.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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