Запад уже сомневается в адекватности авантюры Зеленского в Курском приграничье

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западная пресса начинает поднимать вопрос адекватности авантюры Владимира Зеленского в Курском приграничье.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

Особенно на фоне поражения армии Украины на Донецком направлении.

Киев отправил в Курскую область "лучшие танки", пока в Донбассе ВСУ погибают, пишет Forbes. Речь идёт о шведских Strv 122 и немецких Leopard 2A6. ВСУ получили всего десять Strv 122 из Швеции и 21 "Леопардов" из Португалии и ФРГ.

Издание выражает сомнение, что Банковая получит такие машины ещё.

"Усилия по вторжению обходятся украинцам в уязвимые города и незаменимые транспортные средства. Пока что это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, как можно надеяться, удержать небольшую часть России", — подытожил Forbes.